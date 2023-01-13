В "Армию восстановления" уже привлечены почти 4500 безработных: подробности

В рамках проекта Армия восстановления к выполнению общественно полезных работ было привлечено почти 4500 безработных, а на оплату их труда направили уже 29 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра экономики Украины Татьяны Бережной.

"Мы продолжаем привлекать безработных к восстановлению страны и уже с января в Армию восстановления присоединились почти 800 человек, которым государство выплатило за выполнение общественно полезных работ 5 млн гривен", - отметила Татьяна Бережная.

Замминистра отметила, что всего со старта проекта в конце сентября 4,5 тысячи человек. Они долгое время были без работы, а таким образом смогли ее получить. За выполнение работ оплату в размере не менее 6700 гривен.

В частности, общественно полезные работы проводятся в Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской областях. Больше всего безработных привлечено в Полтавской области – 1257 человек, Сумской – 887 человек, Киевской области – 809 человек.

Виды общественно нужных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей вовлекают в: