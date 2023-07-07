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В армию РФ пытаются набрать женщин для отправки на войну в Украину, - СМИ

Новина українською →
Пятница 07 июля 2023 02:35
В армию РФ пытаются набрать женщин для отправки на войну в Украину, - СМИ Фото: Минобороны РФ пытается набрать женщин в армию (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство обороны РФ запустило рекрутинговую кампанию по набору женщин в армию на контрактную службу. Их могут направить в дальнейшем на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание "7х7".

В публикации отмечается, что подобные призывы о наборе женщин в войско появились в омских Telegram-каналах. В рекламе от Минобороны РФ говорится о наборе гражданок, работающих врачами, фельдшерами, медсестрами и поварами, которым предлагают "встать с мужчинами в одном строю".

В одном из военкоматов Омска рассказали, что речь идет о наборе женщин до 50 лет, которые могут заключить контракты минимум на 1 год. Также сообщается, что для них в это время не предусмотрены отпуска.

Кроме того, медсестрам и поварам необязательно иметь образование по специальности, говорится в публикации.

В армию РФ пытаются набрать женщин для отправки на войну в Украину, - СМИ

Хотя в военкомате не уточнили, куда именно отправят женщин, но отметили, что они оправятся на службу в регины РФ. Тут стоит отметить, что Кремль еще в прошлом году объявил об аннексии части территории Украины, в частности Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Москва "включила" в состав России.

"Сотрудник не смог сказать, сколько будут платить женщинам. Но им положены губернаторские выплаты: 100 тыс. руб. в первый месяц и по 50 тыс. в последующие три. Женщины получат единовременную президентскую выплату в 195 тыс. руб. Написать заявление пригласили в пункт отбора на военную службу по контракту", - говорится в материале.

Мобилизация в РФ

Российский диктатор Владимир Путин прошлой осенью объявил частичную мобилизацию в РФ на фоне многотысячных потерь в войне против Украины.

Как сообщили в Минобороны Украины, оккупантам удалось мобилизовать около 280 тысяч человек. Их отправляли на фронт без подготовки и с плохим оснащением.

В разведке Эстонии также рассказали, что РФ может объявить уже вторую волну мобилизации. Шанс этого очень высок. В британской разведке также заявили, что принудительная мобилизация, проведенная на территории России, ухудшила дисциплину в российской армии.

Чтобы ускорить мобилизацию, в РФ В предложили извещать мобилизованных о вручении повестки через SMS-сообщения.

Также недавно стало известно, что власти Москвы хотят отправлять на фронт строителей.

Добавим также, что по данным Bloomberg, РФ готовится отправить в Украину больше "кадыровцев" и заключенных, чтобы восполнить дефицит наемников из ЧВК "Вагнера".

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