До армії РФ намагаються набрати жінок для відправки на війну в Україну, - ЗМІ

Міністерство оборони РФ запустило рекрутингову кампанію по набору жінок до армії на контрактну службу. Їх можуть направити надалі на війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на російське видання " 7х7 ".

У публікації зазначається, що подібні заклики про набір жінок у військо з'явилися в омських Telegram-каналах. У рекламі від Міноборони РФ йдеться про набір громадянок, які працюють лікарями, фельдшерами, медсестрами та кухарями, яким пропонують "встати з чоловіками в одному строю".

В одному з військкоматів Омська розповіли, що йдеться про набір жінок до 50 років, які можуть укласти контракти щонайменше на 1 рік. Також повідомляється, що для них у цей час не передбачено відпустки.

Крім того, медсестрам та кухарям необов'язково мати освіту за спеціальністю, йдеться у публікації.

Хоча у військкоматі не уточнили, куди саме відправлять жінок, але зазначили, що вони відправляться на службу до регіонів РФ. Тут варто зазначити, що Кремль ще минулого року оголосив про анексію частини території України, зокрема Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, Москва "включила" до складу Росії.

"Співробітник не зміг сказати, скільки платитимуть жінкам. Але їм покладено губернаторські виплати: 100 тис. руб. у перший місяць і по 50 тис. у наступні три. Жінки отримають одноразову президентську виплату в 195 тис. руб. Написати заяву запросили до пункту відбору на військову службу за контрактом", - йдеться у матеріалі.

Мобілізація в РФ

Російський диктатор Володимир Путін минулої осені оголосив часткову мобілізацію до РФ на тлі багатотисячних втрат у війні проти України.

Як повідомили у Міноборони України, окупантам вдалося мобілізувати близько 280 тисяч осіб. Їх відправляли на фронт без підготовки та з поганим оснащенням.

У розвідці Естонії також розповіли, що РФ може оголосити другу хвилю мобілізації. Шанс цього дуже високий. У британській розвідці також заявили, що примусова мобілізація, проведена на території Росії, погіршила дисципліну у російській армії.

Щоб прискорити мобілізацію, в РФ запропонували сповіщати мобілізованих про вручення повістки через SMS-повідомлення.

Також нещодавно стало відомо, що влада Москви хоче відправляти на фронт будівельників.

Додамо також, що за даними Bloomberg, РФ готується відправити в Україну більше "кадировців" та ув'язнених, щоб заповнити дефіцит найманців із ПВК "Вагнера".