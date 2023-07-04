Солдаты закончились? В Москве хотят отправлять на фронт строителей

Власти Москвы предложили застройщикам обменивать сотрудников-добровольцев для отправки на фронт на подряды от мэрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Верстку ".

Сообщается, как минимум, о двух строительных компаниях, которым поручено найти в своей структуре несколько десятков добровольцев, с которыми в дальнейшем будет подписан контракт на военную службу, после чего они поедут воевать в Украину.

Из мэрии строителям приходят "поручения" с указанием до конца августа предоставить не менее 30 добровольцев. Такие задачи поставлены перед большинством строительных компаний столицы.

Источник издания отметил, что фактически это сделка: строительные фирмы предоставляют своих работников, а взамен получают от мэрии подряды. Причем речь идет именно о добровольцах, которые отправятся на фронт в качестве военнослужащих.

Мобилизация в России

Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране на фоне многотысячных потерь в войне против Украины.

Вскоре в Минобороны Украины заявили, что оккупантам удалось мобилизовать около 280 тысяч человек. Их отправляли на фронт без подготовки и с плохим оснащением.

В разведке Эстонии также рассказали, что Россия может объявить уже вторую волну мобилизации. Шанс этого очень высок. В британской разведке также заявили, что принудительная мобилизация, проведенная на территории России, ухудшила дисциплину в российской армии.

Чтобы ускорить мобилизацию, в РФ В предложили извещать мобилизованных о вручении повестки через SMS-сообщения.