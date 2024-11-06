В "Армия+" запустили новый опрос для военных: чем он важен

Чем важен новый опрос военных в "Армия+"

В МОУ рассказали, что работают (совместно с Генеральным штабом ВСУ) над созданием цифрового сервиса, который должен упростить процесс перевода между приоритетными воинскими частями.

Для этого важно знать позицию самих военных.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко напомнила, что Силы обороны нуждаются в мотивированных военнослужащих.

"Мы уверены, что возможность сменить место службы и подразделение влияет на эффективность военных. Это поможет им служить там, где они хотят", - подчеркнула чиновница.

Она добавила, что благодаря опросу удастся усовершенствовать процесс перевода военных - чтобы место службы можно было сменить проще и без лишней бюрократии.

Запущенный в "Армия+" опрос:

включает 12 вопросов

продлится до 10 ноября

Уточняется, что деперсонализированные результаты опроса будут иметь непосредственное влияние на алгоритм перевода военнослужащих, усовершенствования которого ожидает значительная часть военных.

В "Армия+" - новый опрос для военных (инфографика: mod.gov.ua)