Изменения

В "Армия+" появились скидки на лекарства для военных: что подешевело уже сейчас

Четверг 27 ноября 2025 10:38
В "Армия+" появились скидки на лекарства для военных: что подешевело уже сейчас В программе "Плюсы" в "Армия+" появились скидки на некоторые лекарства (фото иллюстративное: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В программе "Плюсы" в приложении "Армия+" появились скидки на лекарства для военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как и на какие товары могут получить скидки военные

Украинцам рассказали, что в приложении "Армия+" - в сервисе "Плюсы" - появилась новая категория "Медицина".

"И первый партнер в ней - фармацевтическая компания "Дарница", - рассказали в МОУ.

Отмечается, что теперь военные могут получить 20% скидки на все неакционные товары "Дарницы" в аптеках-партнерах.

Сообщается, что в начале года в опросе в "Армия+" военнослужащие определили медицинские услуги, в частности аптеки и медицинские центры, как одну из самых востребованных категорий.

"Их выбрали 41% респондентов, поэтому появление первого медицинского сервиса напрямую соответствует потребностям пользователей", - поделились в МОУ.

Воспользоваться скидкой просто. Для этого достаточно:

  • раз в месяц сгенерировать персональный штрихкод в разделе партнера в "Армия+";
  • показать его на кассе в аптеке.

Уточняется, что штрихкод действует в течение месяца и может использоваться без ограничений до завершения этого периода.

В то же время такая скидка:

  • распространяется на товары производства "Дарницы";
  • не суммируется с другими акциями аптечных сетей;
  • не действует при онлайн-заказах.

"Перечень аптек-партнеров доступен в приложении", - объяснили гражданам.

В &quot;Армия+&quot; появились скидки на лекарства для военных: что подешевело уже сейчасВ программе "Плюсы" появились лекарства со скидкой (иллюстрация: mod.gov.ua)

Программа "Плюсы" для военных в "Армия+"

Стоит отметить, что о запуске в приложении "Армия+" национальной программы поддержки военнослужащих "Плюсы" стало известно еще в конце 2024 года.

Она (на основе сотрудничества с бизнесом) предоставляет защитникам Украины ряд преференций в повседневной жизни.

По состоянию на сейчас в программе уже есть 16 партнеров в 8 категориях:

  • "Укрзализныця" (транспорт);
  • UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel (АЗК);
  • "Новая почта" (доставка);
  • ROZETKA (покупки);
  • Ukrarmor, "Балистика", Utactic, BGN Armo (снаряжение);
  • Multiplex, "Наш Формат" (отдых);
  • Lviv Croissants (еда и напитки);
  • "Дарница" (медицина).

В &quot;Армия+&quot; появились скидки на лекарства для военных: что подешевело уже сейчасУслуги и скидки для военных в "Армия+" (скриншот: aplus.mod.gov.ua)

Напомним, приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

В работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Тогда же в приложение был внедрен функционал опросов.

Доступ к приложению имеют только действующие военные. Сначала такой функционал, как, например, электронные рапорты, стал доступен только военным ВСУ, Минобороны и Госспецтранспорта (из-за ряда правовых и технических вызовов).

На будущее запланировали масштабировать приложение на все Силы обороны Украины.

Персональные данные в "Армия+" подтягиваются из нескольких реестров. В то же время данные, которые пользователь вносит самостоятельно (как при заполнении электронных рапортов), хранятся на его телефоне в зашифрованном виде (то есть "Армия+" их не накапливает).

Позже в приложении появился новый сервис - онлайн-курсы для военных.

В июне 2025 года в приложении "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов, который позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.

Кроме того, в новой версии приложения "Армия+" 2.5.0 появился "Справочник Армия ID" и пять новых рапортов.

