Общество Образование Деньги Изменения

"Армия восстановления": как на прифронтовых территориях заработать 16 тысяч гривен в месяц

Фото: Сколько платят за общественно полезные работы (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабмин повысил зарплаты участникам общественно полезных работ на прифронтовых территориях на 33%. Теперь они будут получать 16 тысяч гривен за выполнение временных работ по восстановлению инфраструктуры и поддержке громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

Работы организуются по заказу военных администраций во время действия военного положения и направлены на восстановление инфраструктуры, поддержку местного населения, помощь Вооруженным силам и обеспечение стабильности общин.

Участие в общественно полезных работах добровольное. К работе привлекают людей пенсионного возраста до 70 лет, а также безработных и внутренне перемещенных граждан, которые ранее не могли участвовать. Благодаря изменениям к проекту будет привлечено больше работников.

Сейчас общественно полезные работы организованы в 19 регионах Украины. Другие территории остаются на прежних условиях оплаты и привлечения.

"Общественно полезные работы, или "Армия восстановления", - это шанс для людей и громад приобщиться к восстановлению, помочь пострадавшим и найти работу", - отметила директор Госслужбы занятости Юлия Жовтяк.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство прогнозирует, что средняя зарплата в Украине будет расти примерно на 5 тысяч гривен ежегодно и к 2028 году достигнет почти 40 тысяч гривен. Прогноз предусматривает два сценария развития - с более быстрым ростом в случае улучшения ситуации с безопасностью и несколько медленнее при сохранении войны.

Напомним, в Украине больше всего не хватает работников в производстве, медицине, транспорте и логистике, в частности рабочих специальностей и специалистов среднего звена. По данным Государственной службы занятости, сейчас доступно около 240 тысяч вакансий, а чтобы привлечь людей, работодатели предлагают не только зарплату, но и жилье, соцпакет, медстрахование, транспорт и возможность обучения.

Зарплата в УкраинеРабота в Украине