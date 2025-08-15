"Армия восстановления": как на прифронтовых территориях заработать 16 тысяч гривен в месяц

Кабмин повысил зарплаты участникам общественно полезных работ на прифронтовых территориях на 33%. Теперь они будут получать 16 тысяч гривен за выполнение временных работ по восстановлению инфраструктуры и поддержке громад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
Работы организуются по заказу военных администраций во время действия военного положения и направлены на восстановление инфраструктуры, поддержку местного населения, помощь Вооруженным силам и обеспечение стабильности общин.
Участие в общественно полезных работах добровольное. К работе привлекают людей пенсионного возраста до 70 лет, а также безработных и внутренне перемещенных граждан, которые ранее не могли участвовать. Благодаря изменениям к проекту будет привлечено больше работников.
Сейчас общественно полезные работы организованы в 19 регионах Украины. Другие территории остаются на прежних условиях оплаты и привлечения.
"Общественно полезные работы, или "Армия восстановления", - это шанс для людей и громад приобщиться к восстановлению, помочь пострадавшим и найти работу", - отметила директор Госслужбы занятости Юлия Жовтяк.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство прогнозирует, что средняя зарплата в Украине будет расти примерно на 5 тысяч гривен ежегодно и к 2028 году достигнет почти 40 тысяч гривен. Прогноз предусматривает два сценария развития - с более быстрым ростом в случае улучшения ситуации с безопасностью и несколько медленнее при сохранении войны.
Напомним, в Украине больше всего не хватает работников в производстве, медицине, транспорте и логистике, в частности рабочих специальностей и специалистов среднего звена. По данным Государственной службы занятости, сейчас доступно около 240 тысяч вакансий, а чтобы привлечь людей, работодатели предлагают не только зарплату, но и жилье, соцпакет, медстрахование, транспорт и возможность обучения.