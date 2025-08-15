"Армия восстановления": как на прифронтовых территориях заработать 16 тысяч гривен в месяц

Работы организуются по заказу военных администраций во время действия военного положения и направлены на восстановление инфраструктуры, поддержку местного населения, помощь Вооруженным силам и обеспечение стабильности общин.

Участие в общественно полезных работах добровольное. К работе привлекают людей пенсионного возраста до 70 лет, а также безработных и внутренне перемещенных граждан, которые ранее не могли участвовать. Благодаря изменениям к проекту будет привлечено больше работников.

Сейчас общественно полезные работы организованы в 19 регионах Украины. Другие территории остаются на прежних условиях оплаты и привлечения.

"Общественно полезные работы, или "Армия восстановления", - это шанс для людей и громад приобщиться к восстановлению, помочь пострадавшим и найти работу", - отметила директор Госслужбы занятости Юлия Жовтяк.