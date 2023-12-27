ua en ru
Ср, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Армия США заказала оружие направленной энергии: что это такое и сколько стоит

Вашингтон, Среда 27 декабря 2023 13:27
UA EN RU
Армия США заказала оружие направленной энергии: что это такое и сколько стоит Фото: армия США заказала оружие направленной энергии (rtx.com)
Автор: Наталья Юрченко

Американская армия заказала прототип оружия направленной энергии. Контракт был заключен с оборонной компанией Raytheon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence News и пресс-службу Raytheon.

Известно, что Raytheon спроектирует, построит и испытает две мощные микроволновые антенные системы, которые будут использовать направленную энергию для поражения воздушных целей.

Системы заказали Военно-воздушные и Военно-морские силы США в рамках программы Directed Energy Frontline Electromagnetic Neutralization and Defeat (DEFEND).

Фактически системы будут "поджигать" электронные компоненты врага с помощью энергетических взрывов. Как отмечает компания, прототипы будут крепкими и транспортабельными, чтобы использовать на передовой против "воздушных угроз".

"Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon - это экономически эффективные и надежные решения, которые работают со скоростью света, что позволяет нашим бойцам защищаться от более быстрых и маневровых угроз", - заявил президент по передовым технологиям компании Колин Вилан.

Стоимость трехлетнего контракта оценивается в 31,3 млн долларов. Ожидается, что прототипы будут доставлены в 2024 и 2026 финансовых годах.

Компания Raytheon ранее разрабатывала системы CHIMERA - это контрэлектронная высокомощная микроволновая система защиты воздушных баз увеличенного радиуса действия. Как отмечается, прототип оружия направленной энергии будет основываться на этой разработке.

Напомним, президент США Джо Байден подписал 22 декабря рекордный бюджет Пентагона. На оборону заложено 886 млрд долларов. Также в бюджете для Украины выделено 300 млн долларов.

Ранее стало известно, что армия США получила первые высокоточные ракеты PrSM. В будущем они заменят ракеты ATACMS, успешно используемые Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки
NEWS
Фитьо о мобилизации: военнообязанные могут сами выбрать бригаду для службы
Фитьо о мобилизации: военнообязанные могут сами выбрать бригаду для службы
DAILY
Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране