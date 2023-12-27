Армия США заказала оружие направленной энергии: что это такое и сколько стоит

Американская армия заказала прототип оружия направленной энергии. Контракт был заключен с оборонной компанией Raytheon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence News и пресс-службу Raytheon.

Известно, что Raytheon спроектирует, построит и испытает две мощные микроволновые антенные системы, которые будут использовать направленную энергию для поражения воздушных целей.

Системы заказали Военно-воздушные и Военно-морские силы США в рамках программы Directed Energy Frontline Electromagnetic Neutralization and Defeat (DEFEND).

Фактически системы будут "поджигать" электронные компоненты врага с помощью энергетических взрывов. Как отмечает компания, прототипы будут крепкими и транспортабельными, чтобы использовать на передовой против "воздушных угроз".

"Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon - это экономически эффективные и надежные решения, которые работают со скоростью света, что позволяет нашим бойцам защищаться от более быстрых и маневровых угроз", - заявил президент по передовым технологиям компании Колин Вилан.

Стоимость трехлетнего контракта оценивается в 31,3 млн долларов. Ожидается, что прототипы будут доставлены в 2024 и 2026 финансовых годах.

Компания Raytheon ранее разрабатывала системы CHIMERA - это контрэлектронная высокомощная микроволновая система защиты воздушных баз увеличенного радиуса действия. Как отмечается, прототип оружия направленной энергии будет основываться на этой разработке.

Напомним, президент США Джо Байден подписал 22 декабря рекордный бюджет Пентагона. На оборону заложено 886 млрд долларов. Также в бюджете для Украины выделено 300 млн долларов.

Ранее стало известно, что армия США получила первые высокоточные ракеты PrSM. В будущем они заменят ракеты ATACMS, успешно используемые Украиной.