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Армия США открыла первую 3D-напечатанную казарму

05:26 03.08.2026 Пн
2 мин
За сколько дней построили "распечатанные" казармы?
aimg Филипп Бойко
Армия США открыла первую 3D-напечатанную казарму Фото: открытие 3D-печатной казармы (DVIDS)
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Армия США открыла в Форт-Блисс первую из десяти казарм, напечатанных на 3D-принтере, в пределах крупнейшего на сегодняшний день проекта роботизированного строительства для военной инфраструктуры. В Пентагоне считают, что технология позволит быстрее и дешевле строить энергоэффективное жилье для военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DVIDS.

Руководство военной базы Форт-Блисс в штате Техас провело церемонию открытия первой казармы, построенной с помощью 3D-печати. Проект стал самым большим развертыванием роботизированного строительства в истории Военного министерства США.

По словам командующего Форт-Блисс генерал-майора Кертиса Тейлора, речь идет не только о новой технологии или экономии средств, но и о боевой готовности и условиях службы военных.

"Этот проект - это гораздо больше, чем просто статистика, 3D-печать или экономия средств. Речь идет о боевой готовности и, самое главное, о заботе о наших людях", - заявил Тейлор.

Сколько солдат будут жить в напечатанных казармах

Контракт предусматривает строительство 10 обучающих казарм, напечатанных на 3D-принтере. Они смогут разместить до 560 военнослужащих.

Этап печати всех зданий длился всего 58 дней, а полное исполнение контракта оценивается примерно в девять месяцев. Завершение проекта ожидается в сентябре.

Эта инициатива продолжает пилотный проект 2024 года, когда в Форт-Блисс уже построили два подобных здания, которые сейчас используются для проживания военных.

Какие характеристики новых казарм

Каждое здание имеет площадь около 536 квадратных метров, а общая площадь всех десяти казарм составит примерно 7246 квадратных метров.

Постройки оборудованы системами кондиционирования и соответствуют унифицированным военным строительным стандартам США.

В Пентагоне отмечают, что новые казармы заменят устаревшие временные сооружения и будут иметь более низкие затраты в течение всего срока эксплуатации.

Быстро и дешево

По данным армии США, использование 3D-печати позволило снизить затраты примерно на 9,3% по сравнению с традиционными военными стандартами строительства.

Кроме того, скорость возведения таких объектов оказалась примерно в четыре раза выше, чем при обычных методах строительства.

Еще новости об армии США

Армия США пока значительно уступает Украине в производстве боевых беспилотников и находится только на начальном этапе развития собственной дронной индустрии. Этот факт был признан в Пентагоне.

Также Украина и США подписали двустороннее заявление о намерениях нового оборонного партнерства. Эта договоренность позволит экспортировать украинские беспилотники в США для военных испытаний.

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