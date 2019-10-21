Армія США перебралася з Сирії до Іраку

У понеділок, 21 жовтня, військові підрозділи армії США перебралися в Ірак з північного сходу Сирії за наказом президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зазначається, що на іраксько-сирійському прикордонному переході на околиці іракській провінції Дахук було замічено понад 100 броньованих автомобілів, що перевозять американських військових.

За словами міністра оборони США Марка Еспера, майже тисяча американських військовослужбовців, які повинні покинути територію Сирії, перекинуті в північний Ірак для проведення кампаній проти терористів "Ісламської держави", а також "для допомоги в обороні Іраку".

Американські війська залишають територію Сирії в рамках раніше досягнутих домовленостей з Туреччиною, яка проводить військову операцію проти курдів у цьому регіоні. На даний момент на північному сході Сирії оголошено перемир'я між турецькою армією і курдами.

Сьогодні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що якщо за 35 годин курди не покинуть так звану "зону безпеки" в Сирії, то турецька армія відновить свою військову операцію.

Чавушоглу зазначив, що курди продовжують діяти проти Туреччини, а Анкара здійснює відповідні удари, намагаючись при цьому мінімізувати шкоду для місцевого населення. Він звинуватив США в тому, що раніше, коли Анкара і Вашингтон вели переговори про створення зони безпеки на схід від річки Євфрат, США продовжували постачати озброєння курдським силам.

Як повідомляло РБК-Україна, американський Конгрес засудив рішення Білого дому про виведення військових з території Сирії. Рішення Трампа про виведення американських військ засудили як представники Демократичної партії, так і республіканці, які побоюються відродження "Ісламської держави" на території Сирії.