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Туреччина може відновити військову операцію в Сирії при зриві домовленостей з США

Новини » В світі    21.10.2019 - 11:35
Туреччина може відновити військову операцію в Сирії при зриві домовленостей з США
Ілюстративне фото (defense.gov)

У курдів є 35 годин, щоб піти з зони безпеки на півночі в Сирії

Якщо за 35 годин курди не покинуть зону безпеки в Сирії, Туреччина відновить операцію "Джерело миру". Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає агентство "Анадолу".

Чавушоглу зазначив, що курди продовжують діяти проти Туреччини, а Анкара здійснює відповідні удари, намагаючись при цьому мінімізувати шкоду для місцевого населення.

Міністр також звинуватив США в тому, що раніше, коли Анкара і Вашингтон вели переговори про створення зони безпеки на схід від річки Євфрат, США продовжували постачати озброєння курдським "Загонам народної самооборони".

"У південних кордонів Туреччини спробували створити де-факто терористичну державу. Анкара зруйнувала ці плани", - зазначив Чавушоглу.

Він вказав, що метою атак Туреччині не є курдська громада.

"Операція" Джерело миру "спрямована виключно проти терористів. Робиться все можливе для мінімізації збитку мирному населенню Сирії. Терористи роблять провокації і не припиняють обстріли. Туреччина, звичайно, завдає ударів у відповідь", - наводить агентство слова міністра.

Чавушоглу при цьому відкинув повідомлення про застосування забороненої зброї в рамках антитерористичної операції в Сирії.

"Туреччина ніколи не застосовувала хімічну зброю. Це брехня", - сказав міністр, зазначивши, що на озброєнні у турецької армії немає хімічної зброї.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про умови поновлення бойових дій в Сирії. Як відомо, Туреччина за угодою з Вашингтоном зобов'язується на 120 годин припинити військові дії, щоб дати можливість курдським загонам, що входять до коаліції "Сили демократичної Сирії", покинути прикордонну зону безпеки. У разі невиконання зобов'язань Ердоган пообіцяв лідерам Європейського союзу і США відновити військову операцію в Сирії.

Також РБК-Україна повідомляло, що 17 жовтня стало відомо, що Туреччина призупинила військову операцію в Сирії. США мають намір зняти санкції проти Туреччини, у разі довготривалого режиму припинення вогню.

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