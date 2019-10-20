ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США планують вивести війська із Сирії в Ірак

Новини » Політика    20.10.2019 - 13:44
США планують вивести війська із Сирії в Ірак
Ілюстративне фото (ABC News)

Американські військові будуть протидіяти "Ісламській державі" в регіоні

Американські військові, яких планують вивести з території північно-східної Сирії, будуть перекинуті в Ірак. Про це журналістам повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) Марк Еспер, передає Al Arabiya.

За словами глави Пентагону, майже тисяча американських військовослужбовців, які мають покинути територію Сирії, будуть перекинуті в західний Ірак для проведення кампаній проти терористів "Ісламської держави", а також "для допомоги в обороні Іраку".

"Виведення військових США триває на північному сході Сирії. Ми говоримо про тижні, а не дні. Поточний план дій полягає в тому, щоб перемістити ці сили в західний Ірак", - заявив він.

Крім того, SANA з посиланням на власного кореспондента повідомило про американських військових, які рухаються в бік іракського кордону. Конвой американських військових транспортних засобів направився з провінцій Алеппо та Ракка через провінцію Хасаке в Ірак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конгрес США засудив рішення президентської адміністрації щодо виведення американських військ з території Сирії. Рішення про виведення військ із Сирії у Конгресі розкритикували як демократи, так і представники Республіканської партії, які побоюються відродження ІДІЛ в регіоні.

Як писало РБК-Україна, 15 жовтня війська очолюваної Сполученими Штатами коаліції покинули прикордонне сирійське місто Манбідж. Рішення про виведенння військ коаліції з міста було ухвалено після інформації про вхід в Манбідж урядових сил.

Курди вперше заявили про готовність відійти від кордону з Туреччиною У Туреччині повідомили про втрати серед військових у Сирії
Новини України Сполучені Штати АмерикиІраквойскаСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся