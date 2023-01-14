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Армия РФ несет значительные потери в живой силе и испытывает нехватку военных, - Генштаб

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Суббота 14 января 2023 19:30
Армия РФ несет значительные потери в живой силе и испытывает нехватку военных, - Генштаб Фото: армия РФ несет значительные потери в живой силе и испытывает нехватку военных, - Генштаб (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российская армия продолжает ежедневно нести потери в живой силе и испытывает недостаток военных в отдельных подразделениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе и это дает о себе знать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остается низким, до 40 процентов, уровень укомплектования отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, которые расположены в районе Горловки Донецкой области. И это несмотря на недавнее доукомплектование мобилизованными и контрактниками.

Кроме того, личному составу запрещено покидать местоположение - таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство.

Напомним, по данным на утро субботы, 14 января, украинские военные ликвидировали в сутки 530 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 114 660 военных.

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