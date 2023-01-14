Армия РФ несет значительные потери в живой силе и испытывает нехватку военных, - Генштаб
Российская армия продолжает ежедневно нести потери в живой силе и испытывает недостаток военных в отдельных подразделениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе и это дает о себе знать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что остается низким, до 40 процентов, уровень укомплектования отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, которые расположены в районе Горловки Донецкой области. И это несмотря на недавнее доукомплектование мобилизованными и контрактниками.
Кроме того, личному составу запрещено покидать местоположение - таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство.
Напомним, по данным на утро субботы, 14 января, украинские военные ликвидировали в сутки 530 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 114 660 военных.
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