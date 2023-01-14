ПВО и 530 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 14 января (t.me/landforcesofukraine)
По данным на утро субботы, 14 января, украинские военные ликвидировали за сутки 530 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 114 660 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 114 660 (+530) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3104 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 6173 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2090 (+4) ед,
- РСЗО - 437 (+0) ед,
- средства ПВО - 219 (+1) ед,
- самолетов - 286 (+0) ед,
- вертолетов - 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1867 (+2),
- крылатые ракеты - 723 (+0),
- корабли /катера - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+13) ед,
- специальная техника - 186 (+2).
Как сообщалось, войска РФ сосредотачивают основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, также продолжают наступать на Бахмутском направлении.
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