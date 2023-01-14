ПВО и 530 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки

По данным на утро субботы, 14 января, украинские военные ликвидировали за сутки 530 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 114 660 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, войска РФ сосредотачивают основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, также продолжают наступать на Бахмутском направлении.

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