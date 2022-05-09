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Армія РФ у Запорізькій області вилучає у мирних громадян документи, - Генштаб

Розбита техніка РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

На тимчасово захопленій території Запорізької області відзначені випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за участю останніх в урочистих заходах 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ проводить підготовку до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка-Курулько.

Російське командування в Бєлгородській області зосередило до дев'ятнадцяти батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, які зазнали значних втрат на території України.

На Донецькому напрямку російська армія за підтримки авіації та артилерії не залишає спроб взяти під контроль Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій у напрямках на Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку.

На Таврійському напрямку ворог намагається скувати українські війська, удосконалює систему логістичного забезпечення. На Південнобузькому напрямку сили противника зосереджуються на обстрілі позицій підрозділів наших військ.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки. Також підрозділи української армії в небі над Донбасом збили 2 російських літаки, 1 вертоліт, 1 крилату ракету і 33 безпілотника.

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