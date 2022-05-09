Армия РФ в Запорожской области изымает у мирных граждан документы, - Генштаб

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводит подготовку к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулько.

Российское командование в Белгородской области сосредоточило до девятнадцати батальонных тактических групп. Продолжается переброска личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

На Донецком направлении российская армия при поддержке авиации и артиллерии не оставляет попыток взять под контроль Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.

На Таврическом направлении враг пытается сковать украинские войска, совершенствует систему логистического обеспечения. На Южнобужском направлении силы противника сосредотачиваются на обстрелах позиций подразделений наших войск.