Ночная атака РФ на Харьков: враг попал в дом, есть пострадавшие

В ночь на 12 июня россияне дважды атаковали Харьков дронами. Под обстрелом оказались несколько районов города, известно о прилетах и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Он проинформировал, что прилеты были зафиксированы в трех районах - Шевченковском, Салтовском и Слободском (о последнем информации пока нет).

Шевченковский район

После первой атаки, которая произошла примерно в 01:38, вражеский удар пришелся по двору школы. Известно, что в здании выбито окно, информации о пострадавших не было.

Уже после долгой атаки известно, что удар был по территории детсада.

"Подтвержден удар по территории детского сада, находящегося во дворе многочисленных многоэтажек Шевченковского района. Последствия уточняются", - говорится в сообщении в 03:20.

Салтовский район

В Салтовском районе повреждены жилые дома и есть данные о пострадавших.

"Подтверждено прилет в крышу многоэтажки в Салтовском районе. Без пострадавших. Также зафиксирован удар предварительно по фитнес-клубу в том же районе - там один пострадавший человек", - написал глава города в 03:18.

Через несколько минут он уточнил, что пострадавших уже двое.

Кроме того, он написал, что есть информация об ударе по еще одной многоэтажке. Также есть пострадавшие. Следующим сообщением уточнил, что прилет произошел в нескольких метрах от дома.

Обновлено в 03:34

"Двое пострадавших на Салтовке - девочки 12-ти и 16-ти лет. Острая реакция на стресс. Медики с ними работают", - пишет Терехов.