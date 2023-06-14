Армия РФ потеряла много военной техники, а для ее ремонта не хватает механиков, - ЦНС

"В ходе украинского контрнаступления российские оккупационные войска теряют существенное количество военной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты готовятся пополнить недостаток техники снятием с консервации старых образцов вооружения. Также россиянам не хватает специалистов механиков, которые смогут восстановить поврежденную или устаревшую технику.

В ЦНС сообщают, что именно поэтому враг принудительно привлекает специалистов по ремонту и обслуживанию военной техники. В частности, во временно оккупированном Крыму противник проводит отбор автослесарей на местных СТО.

Наступление ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины имеют частичный успех в рамках ведения наступательной операции. Враг продолжает нести потери.

По ее словам, за прошедшие сутки украинские воины прошли вперед на разных участках Бахмутского направления от 200 до 500 метров. На Запорожском направлении - от 300 до 350 метров.

Активная фаза контрнаступления наших воинов началась несколько дней назад. Военным удалось освободить семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Потери России на войне против Украины

Потери России уже превысили 217 тысяч солдат. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 680 оккупантов.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия потеряла в Бахмуте в 7,5 раза больше солдат, чем Украина. Он заявил, что потери россиян в Бахмуте с сентября прошлого года составили почти 23 тысячи человек только убитыми.