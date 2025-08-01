Армия РФ ударила по детскому интернату в Харьковской области: подробности

Российские войска сегодня ночью, 1 августа, нанесли удар по детскому интернату в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Шевченковской сельской военной администрации Сергея Старикова.

Отмечается, что психоневрологический интернат расположен в поселке Шевченково. Здание интерната почти полностью уничтожено вражеским ударом. Из-за полномасштабной войны пациентов в нем не было.

"Около полуночи Шевченковская громада подверглась жестокому воздушному удару. Полностью уничтожен детский психоневрологический интернат. К счастью, жертв нет. Мы лишний раз убедились в бесчеловечной сути врага", - отметил Стариков.

По его словам, в здании интерната полностью разрушены крыша, перекрытия, стены, выбиты все окна и двери.