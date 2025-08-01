Армия РФ ударила по детскому интернату в Харьковской области: подробности
Российские войска сегодня ночью, 1 августа, нанесли удар по детскому интернату в Купянском районе Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Шевченковской сельской военной администрации Сергея Старикова.
Отмечается, что психоневрологический интернат расположен в поселке Шевченково. Здание интерната почти полностью уничтожено вражеским ударом. Из-за полномасштабной войны пациентов в нем не было.
"Около полуночи Шевченковская громада подверглась жестокому воздушному удару. Полностью уничтожен детский психоневрологический интернат. К счастью, жертв нет. Мы лишний раз убедились в бесчеловечной сути врага", - отметил Стариков.
По его словам, в здании интерната полностью разрушены крыша, перекрытия, стены, выбиты все окна и двери.
Удары РФ по Харькову и области
Российские войска с первых дней полномасштабного вторжения наносят удары по Харькову и области.
Так, днем 30 июля поселок Васищево Харьковского района подвергся удару РФ. Под обстрел попало гражданское предприятие, вспыхнул сильный пожар и погиб человек.
Также в ночь на 26 июля оккупанты атаковали Харьков КАБами, ракетами и дронами. В результате удара повреждены многоэтажки, предприятие, дороги, контактная сеть.
Кроме того, 25 июля россияне попали управляемой авиабомбой (КАБ) по медицинскому учреждению в Индустриальном районе Харькова. Из-за удара погиб один человек, еще 17 - получили ранения.