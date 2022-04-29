СБУ опублікувала нову розмову ворога: Росія набирає в свою армію прихильників нацизму

Служба безпеки України опублікувала розмову контрактника із російської глибинки Івана Клименка зі своєю матір’ю. З'ясувалось, що Росія набирає в свою армію прихильників нацизму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, поки російська пропаганда розповідає, що РФ "звільнює" Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав.

"Нам треба всіх вбивати: і дітей та жінок. Усіх поспіль. Всю Україну треба витравити просто, аж до Львова. Щоб цієї країни не було на карті. Потрібно їх з землі стерти", - говорить окупант.

СБУ повідомляє, що військовий РФ має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами, щоб "не світитися" у соцмережах.

Серед опублікованих там світлин - його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.

Повідомляється, що він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ і завжди бере участь у військових парадах у Москві.