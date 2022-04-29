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СБУ опублікувала нову розмову ворога: Росія набирає в свою армію прихильників нацизму

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П'ятниця 29 квітня 2022 16:20
СБУ опублікувала нову розмову ворога: Росія набирає в свою армію прихильників нацизму Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала розмову контрактника із російської глибинки Івана Клименка зі своєю матір’ю. З'ясувалось, що Росія набирає в свою армію прихильників нацизму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, поки російська пропаганда розповідає, що РФ "звільнює" Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав.

"Нам треба всіх вбивати: і дітей та жінок. Усіх поспіль. Всю Україну треба витравити просто, аж до Львова. Щоб цієї країни не було на карті. Потрібно їх з землі стерти", - говорить окупант.

СБУ повідомляє, що військовий РФ має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами, щоб "не світитися" у соцмережах.

Серед опублікованих там світлин - його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.

Повідомляється, що він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ і завжди бере участь у військових парадах у Москві.

Раніше в СБУ повідомляли, що російські офіцери розстрілюють своїх солдатів, щоб змусити їх наступати на Україну.

Також ми писали, що окупанти бояться вступати у бій з ЗСУ, тому готують провокації, від яких страждають цивільні.

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