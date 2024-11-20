Армия РФ давит на четырех направлениях в Донецкой и Харьковской областях, - Генштаб

Вражеские обстрелы

На протяжении суток противник нанес один ракетный удар, 61 авиационный удар с применением 91 управлемой авиабомбы (КАБ), более 560 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошли четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска и Старицы, вблизи Казачьей Лопани враг сбросил три управляемые авиационные бомбы.

На Купянском направлении противник 23 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении за день враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться в направлении Чернещины, Заречного и Тернов. Активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по районам населенных пунктов Новоегоровка и Закитное.

На Северском направлении российские оккупанты сбросили десять КАБов в районе Северска.

На Краматорском направлении противник сбросил пять авиабомб в районах населенных пунктов Часов Яр и Липовка.

На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в оборону ВСУ. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка пять раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действия.

Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григорьевка и Пушкино. Двадцать две атаки на направлении защитники уже отбили, еще одиннадцать боестолкновений - продолжаются.

В то же время, враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Миролюбовка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Лисовка, в целом сбросив 15 управляемых бомб. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 223 человека, из них 91 - безвозвратно. Уничтожен один БТР, четыре автомобиля, две БМП и три багги. Кроме того, повреждены миномет и бронетранспортер оккупантов.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Подразделения Сил обороны отбили семь атак противника, 16 атак продолжаются до сих пор. Авиационные удары управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Улаклы и Андреевка.

В то же время, на этом направлении Силами обороны обезврежено 127 оккупантов, из них 59 - безвозвратно. Уничтожен один танк, девять бронированных боевых машин, две единицы автомобильной и семь единиц мототехники.

На Времовском направлении произошло 28 боестолкновений. Пять вражеских штурмов уже остановлено нашими защитниками в районах Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки. Ожесточенные бои продолжаются до сих пор.

Также враг активно применял авиацию в районе Алексеевки и Новодаровки, сбросив восемь управляемых авиационных бомб.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков.

В Курской области Силы обороны Украины продолжают операцию. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 20 авиационных ударах с применением 33 КАБов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.