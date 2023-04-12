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Масштабный обстрел Славянска: количество погибших увеличилось

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Донбасс, Среда 12 апреля 2023 11:32
Масштабный обстрел Славянска: количество погибших увеличилось Фото: з-за масштабного обстрела Славянска Донецкой области, который случился 27 марта, погибли 4 человека (facebook.com/don.gunp)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на 12 апреля, из-за масштабного обстрела Славянска Донецкой области, который случился 27 марта, 4 человека погибли, 34 получили ранения.

Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Изменилась статистика относительно последнего масштабного обстрела, совершенного РФ по улице Торской, когда 36 человек получили ранения, 2 погибли", - рассказал он.

По данным Ляха, в тот день были тяжело ранены 5 жителей Славянского общества.

"К сожалению, двое из них скончались в больнице. Следовательно, у нас 4 погибших и 34 раненых", - добавил глава ГВА.

Напомним, оккупационные войска сегодня, 27 марта, обстреляли Славянск Донецкой области. Две ракеты попали по центру города.

Изначально начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил о 36 раненых и 2 погибших. Пять человек находились в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел Славянска и показал последствия удара.

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