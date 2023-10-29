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Армия РФ начала использовать новый дрон. Он сам идентифицирует цель, - ISW

Фото иллюстративное: армия РФ начала использовать улучшенный дрон "Ланцет" (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска начали использовать на фронте новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет". Речь идет о дроне "Изделие-53", который может сам идентифицировать цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, россияне начали использовать беспилотник "Изделие-53" с 21 октября. Источники утверждают, что дрон якобы имеет систему автоматической наводки, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара.

Оккупанты пока не используют "Изделие-53" в больших масштабах, но россияне испытывают дроны для массовых синхронизированных роевых ударов.

"Нагрузка беспилотников "Изделие-53", которая, как сообщается, составляет от трех до пяти килограммов, может не быть достаточной для значительного повреждения важнейших военных целей", - говорят аналитики.

Новые дроны РФ

Напомним, ранее стало известно, что Иран модернизировал дроны-каминадзе Shahed-136, которыми Россия постоянно атакует Украину. Обновленная версия имеет турбореактивный двигатель и теперь он, вероятно, не будет гудеть, как мопед.

Недавно РФ атаковала Киевскую область неизвестным дроном, его удалось сбить. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что из обломков видно, что враг покупает двигатели для беспилотников на AliExpress.

Институт изучения войны (ISW) в предварительных отчетах предполагал, что оккупанты во время атаки на Киевскую область впервые применили в Украине новые беспилотники Italmas и их производные.

Детальнее о том, что откуда у России новые дроны и в чем их разница с "Шахедом" - в материале РБК-Украина.

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