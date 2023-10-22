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Двигатели с AliExpress. Игнат раскрыл особенности "неустановленных" дронов, которыми атакует РФ

Украина, Воскресенье 22 октября 2023 11:15
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Двигатели с AliExpress. Игнат раскрыл особенности "неустановленных" дронов, которыми атакует РФ Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (facebook com yuriy ignat)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Украины на воскресенье, 22 октября, российские войска запустили два дрона неустановленного типа. Как оказалось, двигатели для них оккупанты покупают на AliExpress.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы-Украина".

"Есть обломки, есть остатки, видно из чего враг их складывает. Фактически с AliExpress там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из простых материалов, как говорится, "из палок" лепят этот "самолет" и запускают его в сторону нашего государства", - сказал он.

Несмотря на это, дроны такого типа - опасная цель

"Этот БПЛА ударного типа, несколько килограммов взрывчатки он несет, поэтому представляет опасность. Такие два БПЛА сегодня были запущены врагом с северного направления", - добавил Игнат.

Обстрел Украины

В ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

Силы ПВО сбили шесть врпажеских дронов - три "шахеда" и три "Ланцета". Также сбита российская ракета Х-59. В частности, к утру 22 октября в Днепропетровской области силы ПВО сбили вражескую ракету.

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