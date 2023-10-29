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Армія РФ почала використовувати новий дрон. Він сам ідентифікує ціль, - ISW

Фото ілюстративне: армія РФ почала використовувати покращений дрон "Ланцет" (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська почали використовувати на фронті нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет". Йдеться про дрон "Изделие-53", який може сам ідентифікувати цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, росіяни почали використовувати безпілотник "Изделие-53" з 21 жовтня. Джерела стверджують, що дрон нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару.

Окупанти поки не використовують "Изделие-53" у великих масштабах, але росіяни випробовують дрони для масових синхронізованих ройових ударів.

"Навантаження безпілотників "Изделие-53", яке, як повідомляється, становить від трьох до п’яти кілограмів, може не бути достатнім для значного пошкодження найважливіших військових цілей", - кажуть аналітики.

Нові дрони РФ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран модернізував дрони-камінадзе Shahed-136, якими Росія постійно атакує Україну. Оновлена версія має турбореактивний двигун і тепер він, ймовірно, не гудітиме, як мопед. 

Нещодавно РФ атакувала Київську область невідомим дроном, його вдалося збити. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що з уламків видно, що ворог купує двигуни для безпілотників на AliExpress.

Інститут вивчення війни (ISW) у попередніх звітах припускав, що  окупанти під час атаки на Київську область вперше застосували в Україні нові безпілотники Italmas і їх похідні.

Детальніше про те, що звідки у Росії нові дрони й в чому їх різниця з "Шахедом" - у матеріалі РБК-Україна.

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