ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Біля Макарова окупанти знищили склад "Фармака". Збитки оцінюються в 1,5 млрд гривень

Новость на русском →
Київська область, Вівторок 22 березня 2022 15:54
Біля Макарова окупанти знищили склад "Фармака". Збитки оцінюються в 1,5 млрд гривень Фото: біля Макарова окупанти знищили склад "Фармака"
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області поблизу Макарова внаслідок ворожих обстрілів згорів склад фармацевтичного заводу "Фармак". Компанія понесла збитки у приблизно 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена наглядової ради "Фармака" Петра Чернишова.

"Наш склад повністю згорів - компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат. Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", - написав він.

Нагадаємо, РФ повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 27-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фармак Війна Росії проти України
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро