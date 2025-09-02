Армия РФ незначительно продвинулась на Купянском направлении ценой больших потерь: карты ISW

Российские войска незначительно продвинулись на Купянском направлении, но не имеют прогресса в Сумской и Харьковской области, а также на Боровском, Лиманском и Северском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
1 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
Российские милблогеры утверждали, что армия РФ продвинулась в пределах Юнаковки (к северо-востоку от Сум) и что ВСУ контратаковали вблизи Юнаковки и Андреевки.
На севере Харьковской области российские военные также не закрепились.
Российский милблогер утверждал, что войска РФ продвинулись в Волчанске и вблизи Синельниково (к северо-востоку от Харькова), но подтверждения этой информации нет.
31 августа и 1 сентября российские войска атаковали к северу от Харькова вблизи Глубокого и в направлении Липцов, а также на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска.
На Купянском направлении российским войскам удалось продвинуться.
Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил 1 сентября, что российские войска продвинулись на север от Тополя (на северо-восток от Купянска вблизи международной границы) и на север от Купянска.
Российские милблогеры утверждали, что войска РФ продвинулись в центральной и южной частях Мирового (к северо-западу от Купянска) и к Тищенковке (к северо-западу от Купянска), но Машовец и еще один известный российский милблогер, связанный с Кремлем, опровергли эти утверждения.
Машовец заявил, что российские войска оккупировали Кондрашовку, но не закрепились там, поскольку ВСУ контратакуют в Южной Кондрашовке.
Также военный аналитик отметил, что плацдарм российских войск к северу и северо-западу от Купянска слишком узкий и поэтому уязвим, и что российские войска не могут собрать необходимое количество человеческих ресурсов для проведения крупного наступления. Также российские военные не смогли перевезти тяжелую технику через реку Оскол к плацдарму, и что украинские войска удерживают огневой контроль над центральными и южными точками плацдарма.
Бригада ВСУ, действующая на Купянском направлении, сообщила, что российское военное командование недавно изменило тактику пехоты: они регулярно используют тепловизионные плащи днем и ночью, чтобы избежать обнаружения. Это может свидетельствовать об их значительных потерях.
Также 1 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Боровском, Лиманском и Северском направлениях, но подтвержденного прогресса не достигли.
Представитель 11-го армейского корпуса Украины подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что российские войска, вероятно, готовят масштабное наступление на Северском направлении к осенне-зимнему сезону дождей.
Сейчас российские войска атакуют небольшими пехотными группами, используя тактику инфильтрации. Вероятно, они потеряли батальон и проводят ротацию.
В тактическом районе Константиновка-Дружковка 1 сентября российские войска подтвержденного прогресса не достигли.
Российский милблогер заявил, что российские войска увеличивают количество ударов неуправляемыми планирующими бомбами по Константиновке.
Российским войскам удалось продвинуться на Новопавловском направлении и на запад Запорожской области.
Российские войска атаковали к западу от Орехова вблизи Каменского, Степногорска и Плавней 31 августа и 1 сентября.Украинская бригада, действующая на западе Запорожской области, и украинский военный наблюдатель Юрий Бутусов сообщили, что ВСУ отбили примерно уменьшенную роту российскую механизированную атаку вблизи Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова) и повредили два танка Т-72, пять боевых машин пехоты, четыре мотоцикла и один бронеавтомобиль "Тигр".
1 сентября российские войска продолжали ограниченные атаки на Херсонском направлении, но не продвигались вперед.
Как ранее сообщало РБК-Украина со ссылкой на ISW, армия РФ пытается наступать по всем направлениям фронта, но безрезультатно. Российские военные пытаются прорвать фронт на Сумском, Купянском, Покровском, Запорожском направлениях. ВСУ держат оборону.
Также ISW называл главную цель Кремля в Украине - установление политического контроля над всем государством, а не только оккупация отдельных регионов, в частности Донецкой области. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью 19 августа.