РФ усиливает атаки на все направления фронта: 58 боестолкновений за сутки

Украина, Среда 31 декабря 2025 17:01
UA EN RU
РФ усиливает атаки на все направления фронта: 58 боестолкновений за сутки Фото: Генштаб показал сводку о ситуации на фронте 31 декабря (zsu.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

С начала суток российские войска совершили 58 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Украинские защитники сдерживают атаки врага, защищая ключевые населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По состоянию на 16:00 31 декабря 2025 года, российские захватчики продолжают наступательные действия по всей линии фронта, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Черниговская и Сумская области: артиллерийские обстрелы зафиксированы в Гуте-Студенецкой, Блешне, Улановом, Рыжевке, Волфино, Рогизном, Бобылевке, Будках, Новой Гуте, Кучеровке, Бачевске, Прогрессе и Уцково.

Северо-Слобожанское и Курское направления: 28 обстрелов.

Южно-Слобожанское направление: пять атак вблизи Волчанска и в сторону Обуховки и Довгенького.

Купянское направление: украинские защитники отбили две атаки возле Новоплатоновки и Богуславки.

Лиманское направление: враг атаковал пять раз вблизи Новоселовки и Ставок. Одна попытка продвижения остановлена, бои продолжаются в четырех локациях.

Славянское направление: атака в районе Серебрянки.

Краматорское направление: наступательных действий не зафиксировано.

Константиновское направление: 10 атак в районах Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Торское, Русин Яр и в сторону Софиевки и Иванополье. Одно боевое столкновение продолжается.

Покровское направление: 18 попыток потеснить защитников в Мирнограде, Покровске, Удачном, Молодецком, Филиале и в сторону Нового Шахматного и Родинского. Два боестолкновения продолжаются.

Александровское направление: шесть атак возле Злагоды, Рыбного и в направлении Андреевки-Клевцово, Приволье. Два боестолкновения продолжаются.

Гуляйпольское направление: украинские войска остановили три атаки в Гуляйполе, Сладком и Белогорье. Еще восемь боестолкновений продолжаются. Авиаудар подверглась Верхняя Терса.

Ореховское направление: боестолкновений не зафиксировано.

Приднепровское направление: враг не проводил наступательных действий, но нанес удары КАБами по Михайловке.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано. Украинские силы обороны продолжают эффективно сдерживать агрессора и контролируют ситуацию на большинстве участков.


С начала войны российские войска регулярно осуществляют массированные обстрелы и штурмы украинских позиций.

Предыдущие дни также отмечались значительной активностью противника на Юго-Восточном фронте, однако украинские защитники успешно удерживают ключевые рубежи, предотвращая прорыв.

Напомним, что Генштаб обновил карты боев за минувшие сутки. Самое горячее направление - Покровское.

Также из-за поступления новых уточненных разведывательных данных Генштаб обновил общую статистику потерь российской армии. За период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года ориентировочные потери противника составили около 1 207 910 военнослужащих.

Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ
