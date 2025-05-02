В Донецкой области изменили комендантский час: как и когда начнут действовать новые правила

В Донецкой области с 5 мая 2025 года будут изменены правила комендантского часа. В большинстве громад он будет длиться с 21:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

А вот в населенных пунктах, расположенных менее чем в 10 километрах от линии фронта, комендантский час и режим светомаскировки действуют с 15:00 до 11:00 следующего дня. Таким образом, люди могут свободно передвигаться по территориям только в течение 4 часов в сутки.

С понедельника, 5 мая, во всех населенных пунктах Донецкой области, за исключением тех, что расположены ближе чем в 10 километрах к линии боевых действий, комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00 следующего дня. Ранее он действовал с 17:00 до 09:00.

Комендантский час в Украине

Комендантский час в Украине был введен в условиях военного положения. Каждый регион самостоятельно определяет временные промежутки, в которые вводятся ограничения. Например, в Киеве комендантский час длится с полуночи до 5 утра. Сейчас комендантский час действует во всех областях Украины, за исключением Закарпатской области.

О правилах, действующих во время комендантского часа, и возможности выхода на улицу ночью читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, что в конце декабря 2024 года Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 12354, который предлагает усилить ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения.

За нарушение комендантского часа планируется ввести штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов (850-1700 гривен).

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