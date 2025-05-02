В Донецкой области изменили комендантский час: как и когда начнут действовать новые правила
В Донецкой области с 5 мая 2025 года будут изменены правила комендантского часа. В большинстве громад он будет длиться с 21:00 до 05:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
С понедельника, 5 мая, во всех населенных пунктах Донецкой области, за исключением тех, что расположены ближе чем в 10 километрах к линии боевых действий, комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00 следующего дня. Ранее он действовал с 17:00 до 09:00.
А вот в населенных пунктах, расположенных менее чем в 10 километрах от линии фронта, комендантский час и режим светомаскировки действуют с 15:00 до 11:00 следующего дня. Таким образом, люди могут свободно передвигаться по территориям только в течение 4 часов в сутки.
Список таких населенных пунктов существенно расширили
Северская городская громада (Бахмутский район)
- м. Северск
- с. Дроновка
- с. Платоновка
- с. Серебрянка
- с. Григорьевка
- с. Свято-Покровское
Соледарская городская громада (Бахмутский район)
- с. Васюковка
- с. Бондарное
- с. Пазено
- с. Федоровка
- с. Хромовка
- с. Голубовка
- с. Миньковка
- с. Орехово-Васильевка
- с. Приволье
- с-ще Выемка
- с-ще Спирное
- с. Диброва
- с. Липовка
- с. Никифоровка
- с. Федоровка Вторая
Торецкая городская громада (Бахмутский район)
- с-ще Новоспасское
- с-ще Щербиновка
- с. Леонидовка
- с-ще Валентиновка
- с-ще Дачное
- с-ще Дилиевка
- с-ще Дружба
- с-ще Крымское
- с-ще Сухая Балка
Звановская сельская громада (Бахмутский район)
- с. Переездное
- с. Звановка
- с. Верхнекаменское
- с. Кузьминовка
Великоновоселковская поселковая громада (Волновахский район)
- с. Багатир
- с. Андреевка
- с-ще Разлив
- с. Константинополь
- с. Новополь
- с. Новоселка
- с. Алексеевка
- с. Зеленый Кут
- с. Новоукраинка
- с-ще Отрадное
- с. Зеленое Поле
Комарская сельская громада (Волновахский район)
- с. Привольное
- с. Вольное Поле
- с-ще Бурлацкое
- с-ще Шевченко
- с. Воскресенка
- с. Новоочеретоватое
- с. Скудное
- с. Днепроэнергия
- с. Веселое
- с. Федоровка
- с. Комар
- с-ще Перестройка
- с-ще Камышеваха
Лиманская городская громада (Краматорский район)
- с-ще Заречное
- с. Торское
- с-ще Ямполь
- с. Редкодуб
- с. Карповка
- с. Новомихайловка
- с. Липовое
- с. Екатериновка
- с-ще Новое
- с. Терны
- с. Ямполовка
- с. Колодец
- с. Ивановка
- с. Новосадово
- с-ще Мирное
- с. Среднее
- с. Зеленая Долина
- с-ще Ставки
Николаевская городская громада (Краматорский район)
- с. Малиновка
- с. Тихоновка
Все населенные пункты громады Константиновской городской и Ильиновской сельской громад.
Покровская городская громада (Покровский район)
- м. Покровск
- м. Родинское
- с. Роза
- с. Лисовка
- с. Гнатовка
- с. Даченское
- с. Зеленое
- с. Новопавловка
- с. Новоукраинка
- с. Рог
- с. Сухой Яр
- с-ще Чунишино
- с-ще Шевченко
- с. Гришино
- с. Новоелизаветовка
- с-ще Котляровка
- с-ще Надиевка
- с. Нововасильевка
- с. Новооленевка
- с. Новотроицкое
- с. Успеновка
- с-ще Новопустинка
- с. Новоалександровка
- с. Волково
- с. Зверево
- с. Песчаное
- с. Соленое
- с-ще Леонтовичи
- с-ще Котлино
- с. Богдановка
- с. Ясеново
- с. Украинка
- с. Троицкое
- с. Серебряное
- с. Преображенка
- с. Ореховое
- с. Новоандреевка
- с. Запорожье
- с. Возрождение
Гродовская громада (Покровский район)
- с. Николаевка
- с. Казацкое
- с. Луч
- с-ще Новоэкономическое
- с. Балаган
- с. Федоровка
- с. Михайловка
- с. Малиновка
- с. Шевченко Первое
- с. Мирное
- с. Миролюбовка
- с. Елизаветовка
- с. Новоторецкое
Удачненская громада (Покровский район)
- с. Молодецкое
- с. Муравка
- с. Новониколаевка
- с. Новосергиевка
- с. Сергеевка
- с-ще Удачное
Мирноградская громада (Покровский район)
- м. Мирноград
- с. Ровно
- с. Красный Лиман
Комендантский час в Украине
Комендантский час в Украине был введен в условиях военного положения. Каждый регион самостоятельно определяет временные промежутки, в которые вводятся ограничения. Например, в Киеве комендантский час длится с полуночи до 5 утра. Сейчас комендантский час действует во всех областях Украины, за исключением Закарпатской области.
О правилах, действующих во время комендантского часа, и возможности выхода на улицу ночью читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, что в конце декабря 2024 года Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 12354, который предлагает усилить ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения.
За нарушение комендантского часа планируется ввести штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов (850-1700 гривен).
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