За сутки почти 150 боев: Генштаб назвал самые горячие направления фронта
По состоянию на 22:00, 5 мая, на фронте произошло 146 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на четырех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
За сегодня противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применил при этом две ракеты и 138 КАБов, привлек для поражения 1176 дронов-камикадзе, совершил более 4200 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Самые горячие направления
С начала суток враг 48 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка; сейчас продолжается 11 боестолкновений.
"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 279 человек убитыми и ранеными; к тому же уничтожены два танка, шесть автомобилей, одна багги, 12 мотоциклов, две пушки, 12 БпЛА, терминал спутниковой связи, блиндаж, семь пунктов управления БпЛА; кроме того, повреждены танк, шесть пушек, автомобиль и миномет противника", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины уже отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар, Ривнополь, Бурлацкое, Константинополь и в направлении Отрадное и Багатир, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении враг 30 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Наши воины остановили 26 атак захватчиков, еще шесть боев продолжаются до сих пор.
На Курском направлении в настоящее время продолжается три боестолкновения, в общем, за сегодня российские оккупанты совершили 18 попыток продвинуться вперед. Враг нанес 19 авиационных ударов и сбросил 27 КАБ, совершил 293 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на других фронтах
На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска.
На Купянском направлении противник в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Новоосиново и Глушковки; украинские подразделения отбили четыре атаки, продолжается бой.
На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Крымского и Озаряновки.
На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение остается незавершенным. Авиационным ударам подверглись Малиновка, Темировка, Александроград и Зеленое Поле.
На Ореховском направлении наши защитники отбили 14 атак противника вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.
Что дала Украине Курская операция
Напомним, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Курская операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства целей.
Он подчеркнул, что благодаря ей не удалось допустить наступательной операции кампании российских войск в Сумской и Харьковской областях.
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