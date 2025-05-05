За сутки почти 150 боев: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

По состоянию на 22:00, 5 мая, на фронте произошло 146 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на четырех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применил при этом две ракеты и 138 КАБов, привлек для поражения 1176 дронов-камикадзе, совершил более 4200 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Самые горячие направления

С начала суток враг 48 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка; сейчас продолжается 11 боестолкновений.

"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 279 человек убитыми и ранеными; к тому же уничтожены два танка, шесть автомобилей, одна багги, 12 мотоциклов, две пушки, 12 БпЛА, терминал спутниковой связи, блиндаж, семь пунктов управления БпЛА; кроме того, повреждены танк, шесть пушек, автомобиль и миномет противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины уже отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар, Ривнополь, Бурлацкое, Константинополь и в направлении Отрадное и Багатир, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг 30 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Наши воины остановили 26 атак захватчиков, еще шесть боев продолжаются до сих пор.

На Курском направлении в настоящее время продолжается три боестолкновения, в общем, за сегодня российские оккупанты совершили 18 попыток продвинуться вперед. Враг нанес 19 авиационных ударов и сбросил 27 КАБ, совершил 293 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на других фронтах

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Новоосиново и Глушковки; украинские подразделения отбили четыре атаки, продолжается бой.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Крымского и Озаряновки.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение остается незавершенным. Авиационным ударам подверглись Малиновка, Темировка, Александроград и Зеленое Поле.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 14 атак противника вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.