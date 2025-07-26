Армия РФ готовит наступление на границе Днепропетровской и Запорожской областей: подробности

Ситуация на фронте

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 25 июля, армия россиян потеряла на фронте 1080 солдат и 209 единиц военной техники.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что российские оккупанты мобилизовали максимальное количество ресурсов для реализации своих планов на фронте. Однако украинские войска сохраняют потенциал для разгрома наступательных группировок врага.

Кроме того, по его словам, российские оккупанты ежедневно теряют на поле боя не менее тысячи единиц живой силы убитыми и ранеными. Это цена, которую россияне платят за свое "летнее наступление" в Украине.

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