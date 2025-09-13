12 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Представитель украинской бригады, действующей на Сумском направлении, сообщил, что наступательная активность российских войск на этом направлении уменьшилась благодаря успешным оборонительным операциям Украины. Российские войска недавно начали использовать беспилотные наземные транспортные средства для обеспечения логистики наземных штурмов.

Также российские войска не достигли прогресса на севере Харьковской области.

Российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись в западном Волчанске. 11 и 12 сентября войска РФ атаковали на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково.

На Купянском направлении войска РФ продолжают атаковать, но без ощутимого результата.

Командир украинского полка беспилотников, действующего на Купянском направлении, сообщил, что украинские войска полностью контролируют Купянск, но российские войска часто атакуют этот район. Они пытаются войти в Купянск, пересекая реку Оскол на самодельных плавсредствах, и не могут использовать понтонные переправы. Российские военные продолжают попытки проникнуть в Купянск, одетые в гражданскую одежду, чтобы делать пропагандистские фотографии и искусственно раздувать продвижение российских войск в Купянск.

Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на этом направлении, сообщил, что российские военные прячутся в подвалах в ожидании подкрепления.

Украинские и российские войска сражаются за то, чтобы вывесить свои соответствующие флаги на церкви в Заречном. Российские войска все чаще пытаются проникнуть в ближний тыл ВСУ и обойти передовые украинские позиции.

12 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Сиверском направлении, но не продвинулись вперед.

Представитель 11-го армейского корпуса Украины подполковник Дмитрий Запорожец 11 сентября сообщил, что украинские силы 10 сентября отбили усиленный взвод российской механизированной атаки на Северском направлении, состоявшей из двух танков, трех бронетранспортеров и 11 мотоциклов. Российские войска более активны к северу от Северска в районе Серебрянского леса, поскольку они пытаются обойти Северск, а не атаковать его лоб в лоб. Они активизируют деятельность, чтобы закрепиться вблизи Сиверска до начала сезона дождей.

Также не удалось армии РФ продвинуться и на Покровском направлении.

Украинский десантно-штурмовой корпус, действующий на Покровском направлении, 12 сентября сообщил, что российские войска усиливают давление к югу от Покровска и все чаще используют гражданские транспортные средства для проведения ротаций войск в этом районе.

Связанный с Кремлем милблогер утверждал, что российские войска имеют целью захватить Родинское и Красный Лиман, чтобы окружить Мирноград и начать штурм северной окраины города.

12 сентября российские войска продолжили наступательные операции на востоке Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Войска РФ продолжали наступательные операции к северо-востоку от Гуляйполя вблизи Полтавки и Ольговского, а также в направлении Новоивановки.

Российские войска продолжали ограниченные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.