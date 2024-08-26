Армия Северной Кореи увеличит производство и применение БПЛА различных типов

Отмечается, что в субботу лидер государства посетил Институт беспилотников Академии оборонных наук КНДР. Там он наблюдал за испытанием БПЛА, которые правильно идентифицировали и уничтожали определенные цели после полета по разным заданным маршрутам.

Ким призвал к производству большего количества дронов-камикадзе для использования в тактических пехотных подразделениях, в подразделениях специального назначения, таких как подводные ударные беспилотники-смертники, а также стратегических разведывательных и многоцелевых ударных БПЛА.

Лидер также призвал к проведению дополнительных испытаний боевого применения дронов, чтобы как можно скорее оснастить ими вооруженные силы КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В субботу и воскресенье Ким также осмотрел строительные площадки различных северокорейских промышленных заводов.

"Пхеньян нарастил свои возможности ведения тактической войны с применением ракет малой дальности и тяжелой артиллерии, которые направлены на нанесение ударов по Югу, после того, как достиг значительных успехов в разработке баллистических ракет и ядерной программы большей дальности", - отмечается в сообщении.