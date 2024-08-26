Армия Северной Кореи увеличит производство и применение БПЛА различных типов

Ким Чен Ын призвал увеличить производство и использование ударных, подводных и разведывательных БПЛА в армии Северной Кореи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в субботу лидер государства посетил Институт беспилотников Академии оборонных наук КНДР. Там он наблюдал за испытанием БПЛА, которые правильно идентифицировали и уничтожали определенные цели после полета по разным заданным маршрутам.
Ким призвал к производству большего количества дронов-камикадзе для использования в тактических пехотных подразделениях, в подразделениях специального назначения, таких как подводные ударные беспилотники-смертники, а также стратегических разведывательных и многоцелевых ударных БПЛА.
Лидер также призвал к проведению дополнительных испытаний боевого применения дронов, чтобы как можно скорее оснастить ими вооруженные силы КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
В субботу и воскресенье Ким также осмотрел строительные площадки различных северокорейских промышленных заводов.
"Пхеньян нарастил свои возможности ведения тактической войны с применением ракет малой дальности и тяжелой артиллерии, которые направлены на нанесение ударов по Югу, после того, как достиг значительных успехов в разработке баллистических ракет и ядерной программы большей дальности", - отмечается в сообщении.
В США отметили, что военное сотрудничество КНДР с Россией опасно не только для Украины, но и для ряда стран Тихоокеанского региона.
Вашингтон обеспокоен углублением сотрудничества России с Северной Кореей, Китаем и Ираном.
Тем временем Россия обстреливает населенные пункты Украины северокорейскими баллистическими ракетами KN-23. Многие из них не долетают и разваливаются в воздухе.
Южная Корея намерена сформировать стратегическое командование для военного сдерживания Севера.
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