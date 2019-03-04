Армія Пакистану зберігає боєготовність

У Пакистані заявили про гтоовности відповісти на будь-яку агресію з боку противника

Начальник штаба ВВС Пакистана маршал Муджахид Анвар Хан призвал вооруженные силы страны сохранять боеготовность из-за конфликта с Индией. Об этом сообщает Dawn.

Такое заявление Хан сделал после боестолкновений ВВС двух стран 27 февраля.

"Проблемы еще не решены, мы должны оставаться начеку и всегда быть готовы ответить на любую агрессию со стороны противника", - сказал командующий.

Напомним, Пакистан и Индия 4 марта возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир. Перемирие продолжалось два дня. До этого в обстрелах погибли 11 человек. Пакистанская сторона заявила, что в результате обстрелов на пакистанской стороне Кашмира погибли 7 человек. В свою очередь в Индии сообщили о 4 жертвах.

Отметим, что 27 февраля между Пакистаном и Индией произошел воздушный бой, в котором участвовали 32 самолета. В результате сообщили, что Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Однако в Пакистане заявили, что это был не их самолет.