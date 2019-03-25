Армія оборони Ізраїлю оголосила мобілізацію резервістів

Після ракетного обстрілу з сектора Газа армія оборони Ізраїлю оголосила про мобілізацію військовослужбовців запасу. Про це повідомляє The Jesuralem Post.

Повідомляється, що дві бронетанкові і піхотні дивізії армії оборони Ізраїлю вже направлені на кордон сектора Газа.

Як РБК-Україна писало, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна відповість ХАМАС і терористам в секторі Газа на ракетний обстріл Ізраїлю. Як зазначалося, Нетаньяху скоротив візит до США і після зустрічі з президентом Дональдом Трампом він вилетить в Ізраїль.

Раніше 25 березня в Ізраїлі постраждали шестеро людей в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа. Під обстріл потрапило селище Мишмерет до південного-сходу від Нетанії. В результаті обстрілу пошкоджений житловий будинок, серед постраждалих четверо дорослих і двоє дітей.

За день до обстрілу з сектора Газа безпілотник армії оборони Ізраїлю завдав ударів по двом спостережним постам радикального палестинського руху ХАМАС у секторі Газа.