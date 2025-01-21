Армия обороны Израиля открыла огонь по подозреваемым в Секторе Газа, - СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по палестинским подозреваемым, которые "представляли угрозу" войскам, размещенным в городе Рафах на юге Сектора Газа. Неизвестные лица были ликвидированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Издание напомнило, что израильские войска все еще дислоцированы в Секторе Газа, несмотря на перемирие с ХАМАС. Военные несколько раз предупреждала палестинцев, чтобы они не приближались к местам дислокации ЦАХАЛ.
По словам военных, подозреваемые лица, приблизившиеся к войскам в Рафахе, были застрелены.
"ЦАХАЛ действует в соответствии с соглашением о прекращении огня и поддерживает зону безопасности в соответствии с соглашением. Дальнейшие подробности выясняются", - говорится в сообщении.
На распространенных в соцсетях графических кадрах видно, как палестинец попадает под обстрел, пытаясь оттянуть тело подростка, который также был застрелен. Однако неизвестно, действительно ли эти кадры из города Рафах и действительно являются тем самым инцидентом, о котором сообщает израильская армия.
По итогам переговоров, длившихся с весны прошлого года, 16 января Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обмене заложниками.
Соглашение вступило в силу 19 января. Боевики ХАМАС освободили первых трех заложников, а Израиль освободил 90 палестинских заключенных.
Израиль запустил режим перемирия в Секторе Газа. Также военные ЦАХАЛ начали выводить войска из города Рафах на юге полосы.
Ранее израильская армия ликвидировала террориста ХАМАС, участвовавшего в убийствах людей во время вторжения из Сектора Газа 7 октября 2023 года.
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