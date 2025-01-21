Армия обороны Израиля открыла огонь по подозреваемым в Секторе Газа, - СМИ

Издание напомнило, что израильские войска все еще дислоцированы в Секторе Газа, несмотря на перемирие с ХАМАС. Военные несколько раз предупреждала палестинцев, чтобы они не приближались к местам дислокации ЦАХАЛ.

По словам военных, подозреваемые лица, приблизившиеся к войскам в Рафахе, были застрелены.

"ЦАХАЛ действует в соответствии с соглашением о прекращении огня и поддерживает зону безопасности в соответствии с соглашением. Дальнейшие подробности выясняются", - говорится в сообщении.

На распространенных в соцсетях графических кадрах видно, как палестинец попадает под обстрел, пытаясь оттянуть тело подростка, который также был застрелен. Однако неизвестно, действительно ли эти кадры из города Рафах и действительно являются тем самым инцидентом, о котором сообщает израильская армия.