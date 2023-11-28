Армия нейтральной Швейцарии принимает участие в учениях НАТО

Отмечается, что цель учений – научиться совместно решать сложные проблемы, закрывать слабые места и создавать единую картину ситуации.

Обучение стран НАТО Cyber ​​Coalition проводится регулярно с 2008 года. В этом году они продлятся до пятницы, 1 декабря. Утверждается, что специально для него была создана виртуальная обучающая среда, чтобы не повредить реальные системы.

В начале 2024 г. новое Киберкомандование в Швейцарии заменит нынешнюю Организацию поддержки командования Вооруженных сил. Созданный командный состав будет использовать обучение НАТО для начальной проверки.

Ужесточение киберзащиты является одним из приоритетов политики безопасности швейцарского правительства. Федеральный совет хочет постепенно расширить соответствующие возможности вооруженных сил до середины 2030-х годов. Она рассчитывает инвестировать для этого миллиарды евро.

Позиция Швейцарии по поводу войны в Украине

Швейцария с 1815 года придерживается политики нейтралитета. Берн не снабжает свое оружие для ведения войны, не оказывает другой военной помощи, а также не разрешает реэкспорт своего оружия в третьи страны. Это касается и Украины.

Швейцария с февраля 2022 года оказывает Украине только финансовую и гуманитарную помощь. В мае 2023 года Берн шагнул к поставке Украине вооружения. Однако поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.

Однако недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведет переговоры со Швейцарией, чтобы та позволила реэкспорт оружия для Украины.