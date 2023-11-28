Армія нейтральної Швейцарії бере участь у навчаннях НАТО

Збройні сили Швейцарії беруть участь у навчаннях НАТО із захисту від кібератак Cyber Coalition, які проходять в Естонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.
Зазначається, що мета навчань - навчитися спільно вирішувати складні проблеми, закривати слабкі місця та створювати єдину картину ситуації.
Навчання країн НАТО Cyber Coalition проводяться регулярно з 2008 року. Цьогоріч вони триватимуть до п'ятниці, 1 грудня. Стверджується, що спеціально для нього було створено віртуальне навчальне середовище, щоб не пошкодити реальні системи.
На початку 2024 року новостворене Кіберкомандування в Швейцарії замінить нинішню Організацію підтримки командування Збройних сил. Новосформований командний склад використовуватиме навчання НАТО для початкової перевірки.
Посилення кіберзахисту є одним із пріоритетів політики безпеки швейцарського уряду. Федеральна рада хоче поступово розширити відповідні можливості збройних сил до середини 2030-х років. Вона розраховує інвестувати для цього мільярди євро.
Позиція Швейцарії щодо війни в Україні
Швейцарія з 1815 року дотримується політики нейтралітету. Берн не постачає свою зброю для ведення війни, не надає іншої військової допомоги, а також не дозволяє реекспорт своєї зброї в треті країни. Це стосується і України.
Швейцарія з лютого 2022 року надає Україні лише фінансову та гуманітарну допомогу. У травні 2023 Берн зробив крок до постачання Україні озброєння. Проте поправки до закону про військове спорядження заблокували у нижній палаті парламенту.
Однак нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що веде переговори зі Швейцарію, щоб та дозволила реекспорт зброї для України.
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