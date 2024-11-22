Армия Ливана ударила по производящим оружие центрам "Хезболлы" в Бейруте

Военно-воздушные силы Ливана провели третью серию ударов по командным центрам группировки "Хезболла" в южном районе Дахия, - ключевом оплоте "Хезболлы" в Бейруте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что боевики намеренно разместили свою инфраструктуру в этих гражданских районах, используя гражданское население Ливана в качестве живого щита.
Перед ударами были приняты многочисленные меры для уменьшения ущерба гражданскому населению, в частности путем предварительного сбора разведывательных данных, использования воздушного наблюдения и заблаговременного предупреждения гражданского населения в этом районе.
"Сегодняшние удары были направлены на объекты террористической инфраструктуры "Хезболлы" и являются частью усилий ЦАХАЛа по ликвидации мощностей группировки по производству и хранению оружия. ЦАХАЛ и в дальнейшем будет продолжать действовать, чтобы ослабить способность "Хезболлы" реализовывать атаки на Израиль", - говорится в сообщении.
С начала вторжения палестинских террористов ХАМАС из Сектора Газа, боевики ливанской исламской группировки "Хезболла" начали регулярно обстреливать территорию Израиля в знак солидарности с палестинскими боевиками.
В течение этого года противостояние приобрело серьезный масштаб. С начала октября Армия обороны Израиля проводит операцию в южных районах Ливана, чтобы отодвинуть террористов от северных границ страны.
Наступление израильской армии серьезно сократило наступательный потенциал "Хезболлы" и уничтожило ее руководство.
Несколько дней назад "Хезболла" атаковала ракетами Тель-Авив с территории Ливана. В результате падения обломков, пострадали гражданские люди.
По данным СМИ, Ливан и "Хезболла" согласились с проектом США о прекращении огня с Израилем.
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