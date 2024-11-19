Ливан и "Хезболла" согласились на предложение США о прекращении огня с Израилем, - Reuters

Ливан и "Хезболла" выразили согласие на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня с Израилем. Однако были высказаны некоторые замечания по содержанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, помощник спикера ливанского парламента Али Хассан Халиль сообщил, что в понедельник Ливан направил письменный ответ послу США в Ливане, а спецпредставитель Белого дома Амос Хохштейн тем временем направляется в Бейрут для продолжения переговоров. Группировка "Хезболла" в свою очередь поддержала своего давнего союзника, спикера ливанского парламента Набиха Берри, в проведении переговоров о прекращении огня.

"Ливан представил свои комментарии по документу в позитивной атмосфере. Все представленные нами комментарии подтверждают точное соблюдение резолюции 1701 со всем положениями", - сказал Халиль.

Reuters уточняет, что он имеет ввиду резолюцию 1701 Совбеза ООН, которая положила конец предыдущей войне между "Хезболлой" и Израилем в 2006 году.

Условия в документе требуют, чтобы "Хезболла" не имела вооруженного присутствия в районе между ливано-израильской границей и рекой Литани, которая протекает примерно в 30 км к северу от границы.

Халиль заявил, что успех инициативы теперь зависит от Израиля. Он добавил, что если израильская сторона не хочет решения, она "может создать 100 проблем".

Израиль давно утверждает, что резолюция 1701 никогда не была должным образом реализована, указывая на присутствие боевиков и оружия Хезболлы вдоль границы. Ливан тем временем обвинил Израиль в нарушениях, включая полеты военных самолетов в воздушном пространстве его страны.

Также Халиль заявил, что Израиль пытается вести переговоры "под огнем", имея ввиду эскалацию бомбардировок Бейрута и контролируемых "Хезболлой" южных пригородов.

"Это не повлияет на нашу позицию", - добавил помощник спикера ливанского парламента.