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Армия на границе и укрытия: Польша усилила 6 пунктов пропуска с Украиной

16:06 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: польский пограничник (Getty Images)

Шесть пунктов пропуска на границе Польши с Украиной переведены в режим повышенной готовности. Для усиления безопасности там развертывают посты польские военные.

Об этом заявили глава МВД Польши Марцин Кервинский и министр обороны Владислав Косиняк-Камиш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Особый режим ввели в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Это касается пунктов пропуска в Дорогуске, Зосине, Будомере, Корчовой, Медыке и Кросценко.

На этих объектах было ограничено количество людей и транспорта, которые могут находиться там одновременно. Это необходимо, чтобы при возникновении угрозы быстро провести эвакуацию.

На каждом пункте уже определили места для укрытия, а при необходимости дополнительные защитные сооружения будут строиться в срочном порядке.

Привлечение армии и сотрудничество служб

Перевод пунктов в новый режим и подготовка военнослужащих продолжались менее суток. Военные создали специальные посты в соответствии с указаниями Пограничной службы.

"Перевод пунктов пропуска на границе с Украиной в состояние повышенной готовности и подготовка военнослужащих заняли менее 24 часов после принятия решения. Военные создали посты в соответствии с рекомендациями Пограничной службы. Это еще один пример очень хорошего взаимодействия между службами", - отметил Кервинский.

Глава польского МВД подчеркнул, что пограничные переходы являются важными транспортными и логистическими маршрутами всей Европы. По его словам, несмотря на недавние инциденты с российскими дронами недалеко от польской границы, эта зона пока остается безопасной.

Правительство Польши еще два года назад официально отнесло пограничные пункты пропуска с Украиной к объектам критической инфраструктуры. Это решение позволяет силовикам и спецслужбам более оперативно реагировать на любые угрозы или чрезвычайные события.

Напомним, в Бюро национальной безопасности Польши заявили, что спецслужбы РФ активизировали действия против европейской инфраструктуры, обеспечивающей помощь Украине. Среди целей оккупантов - железная дорога, мосты и границы.

Кроме того, Польша решила расширить сеть сирен экстренного оповещения на востоке. Причина - рост рисков от российских обстрелов вблизи границы с Украиной.

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