Армия на границе и укрытия: Польша усилила 6 пунктов пропуска с Украиной

Особый режим ввели в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Это касается пунктов пропуска в Дорогуске, Зосине, Будомере, Корчовой, Медыке и Кросценко.

На этих объектах было ограничено количество людей и транспорта, которые могут находиться там одновременно. Это необходимо, чтобы при возникновении угрозы быстро провести эвакуацию.

На каждом пункте уже определили места для укрытия, а при необходимости дополнительные защитные сооружения будут строиться в срочном порядке.

Привлечение армии и сотрудничество служб

Перевод пунктов в новый режим и подготовка военнослужащих продолжались менее суток. Военные создали специальные посты в соответствии с указаниями Пограничной службы.

"Перевод пунктов пропуска на границе с Украиной в состояние повышенной готовности и подготовка военнослужащих заняли менее 24 часов после принятия решения. Военные создали посты в соответствии с рекомендациями Пограничной службы. Это еще один пример очень хорошего взаимодействия между службами", - отметил Кервинский.

Глава польского МВД подчеркнул, что пограничные переходы являются важными транспортными и логистическими маршрутами всей Европы. По его словам, несмотря на недавние инциденты с российскими дронами недалеко от польской границы, эта зона пока остается безопасной.

Правительство Польши еще два года назад официально отнесло пограничные пункты пропуска с Украиной к объектам критической инфраструктуры. Это решение позволяет силовикам и спецслужбам более оперативно реагировать на любые угрозы или чрезвычайные события.