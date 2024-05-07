Армия Израиля нанесла точечные удары по объектам боевиков ХАМАС в Рафахе

Что предшествовало

Рафах - город на юге Сектора Газа возле границы с Египтом. На сегодняшний день, это единственный подконтрольный ХАМАС регион Сектора Газа, после того, как израильская армия заняла все остальные части анклава. В городе находятся 1,5 млн беженцев из других частей региона.

В последнее время высокопоставленные чиновники и военные генералы Израиля все чаще заявляли о намерении провести военную операцию в Рафахе. Они объясняли необходимость военного вторжения в город тем, что среди гражданского населения скрываются боевики ХАМАС, а также необходимостью полностью уничтожить террористическую группировку.

Вчера, 6 мая, стало известно, что израильские военные начали призывать жителей Рафаха к эвакуации из восточных кварталов перед запланированным наступлением ЦАХАЛ на город. Армия Израиля начала разбрасывать листовки в восточной части Рафаха, отправлять текстовые сообщения и звонить палестинцам с инструкциями по эвакуации.

Днем ранее, по данным источников Axios, США приостановили поставки боеприпасов для армии Израиля, пытаясь таким способом отсрочить наступление ЦАХАЛ на Рафах.

В конце марта председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун представил альтернативу наземному наступлению Армии обороны Израиля на город Рафах. СМИ сообщали, что администрация Белого дома призвала правительство Израиля отказаться от полномасштабного наступления на населенный пункт.

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