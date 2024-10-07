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ЦАХАЛ атаковал штаб-квартиру разведки "Хезболлы" в Бейруте

Понедельник 07 октября 2024 03:00
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ЦАХАЛ атаковал штаб-квартиру разведки "Хезболлы" в Бейруте Фото: израильский военный со снарядом в руках (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по разведывательному штабу "Хезболлы" в Бейруте. Также были атакованы другие объекты террористов.

Передает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал ЦАХАЛ в Telegram.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористов, принадлежащим штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте, включая средства сбора разведывательной информации, командные центры и другие объекты террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того ЦАХАЛ сообщил, что за последние несколько часов их военно-воздушные силы нанесли удары по оружейным складам "Хезболлы", и тоже в районе Бейрута. После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, которые свидетельствуют о наличии оружия.

Израильская армии подчеркнула, что "Хезболла" намеренно разместила свои командные центры и оружие под жилыми в центре Бейрута, таким образом "подвергая опасности население этого района".

"Кроме того, истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлы" на юге Ливана и в районе Бекаа, включая склады оружия, объекты террористической инфраструктуры, командный центр и пусковую установку", - добавили в ЦАХАЛ.

Напомним, что после ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, командующий иранскими силами безопасности "Кудс" Исмаил Каани отправился в Бейрут. Однако неделю назад, после очередной атаки ЦАХАЛа, связь с ним пропала.

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