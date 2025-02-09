Израильская авиация нанесла удары по тоннелю "Хезболлы" между Сирией и Ливаном

Военные самолеты Израиля атаковали объекты исламистской группировки "Хезболла" и подземный тоннель боевиков, который переходит с территории Сирии на территорию Ливана. Он используется террористами для контрабанды оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ ).

В израильском военном ведомстве рассказали, что авиаудар был нанесен по подземному логистическому пути "Хезболлы" на основе разведывательной информации.

Отмечается, что с помощью данного тоннеля между Сирией и Ливаном боевики осуществляли контрабанду вооружения в районе Бекка (Ливан).

Израильская сторона добавила, что подземный объект уже подвергался атакам со стороны израильских военных ранее.

"ЦАХАЛ намерен предотвратить восстановление и использование этого тоннеля", - подчеркнули в израильском ведомстве.

Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким объектам "Хезболлы" на территории Ливана, которые содержали боеприпасы и ракетные установки, и представляли "непосредственную угрозу".

"Пораженные цели были нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - пояснили в ЦАХАЛ.

Также израильская сторона добавила, что военные "продолжают действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль в соответствии с договоренностями о прекращении огня".

"ЦАХАЛ остается преданным договоренностям и будет действовать, чтобы предотвратить любые попытки перевооружения или восстановления сил террористической организации "Хезболла"", - добавили в Армии обороны Израиля.

Боевые действия между Израилем и "Хезболлой", и перемирие между сторонами

Напомним, военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия "Хезболла", выступающая за создание в Ливане исламского государства, декларировала цель "военного ответа на оккупацию" Израилем части Ливана.

Израиль и Ливан не редко обвиняют друг друга в атаках по своим странам, при этом с началом наземной операции ЦАХАЛ против ХАМАС в Секторе Газа боевики "Хезболла" стали чаще обстреливать территорию Израиля. В свою очередь, в ЦАХАЛ заявляют об ударах по объектам террористов в Ливане.

27 ноября 2024 года между Израилем и "Хезболлой" началось перемирие. В рамках соглашения Израиль должен в течение 60 дней вывести свои войска с территории Ливана. При этом боевики "Хезболлы" также должны уйти из южной части Ливана. Такое соглашение разработали США.

В тот же день стало известно, что Израиль до начала перемирия атаковал подземный завод "Хезболлы", где боевики изготавливали ракеты.

РБК-Украина в отдельном материале писало, прекратился ли конфликт между Израилем и "Хезболлой" с началом перемирия, и что будет дальше.