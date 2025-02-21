Армия Израиля ударила по контрабанде "Хезболлы" на ливанско-сирийской границе

Армия обороны Израиля нанесла удары по контрольно-пропускным пунктам на границе Ливана и Сирии. Через эти пункты группировка "Хезболла" контрабандным путем переправляет оружие на ливанскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Отмечается, что удары были нанесены в ночь на четверг, 20 февраля. Израильские военные назвали действия "Хезболлы" грубым нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном. "ЦАХАЛ продолжает действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль, и будет действовать, чтобы предотвратить любые попытки террористической организации "Хезболла" восстановить свои силы", - говорится в сообщении.