Армія Ізраїлю вдарила по контрабанді "Хезболли" на лівансько-сирійському кордоні
Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по контрольно-пропускних пунктах на кордоні Лівану й Сирії. Через ці пункти угруповання "Хезболла" контрабандним шляхом переправляє зброю на ліванську територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.
Зазначається, що ударів було завдано в ніч на четвер, 20 лютого. Ізраїльські військові назвали дії "Хезболли" грубим порушенням домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном.
"ЦАХАЛ продовжує діяти, щоб усунути будь-яку загрозу Державі Ізраїль, і буде діяти, щоб запобігти будь-яким спробам терористичної організації "Хезболла" відновити свої сили", - йдеться у повідомленні.
Війна Ізраїлю з угрупованням "Хезболла"
З жовтня 2023 року ліванське ісламське угруповання "Хезболла" регулярно обстрілювало північні райони Ізраїлю на знак підтримки палестинського руху ХАМАС. Ізраїльська армія відповідала масованими обстрілами південних районів Лівану та столиці країни Бейруту.
У листопаді 2024 року Ізраїль та керівництво "Хезболли" уклали угоду про перемир'я. За її умовами, Ізраїль зобов'язався впродовж 60 днів вивести свої війська з території Лівану, а бойовики "Хезболли" - покинути південну частину Лівану.
Однак ЦАХАЛ регулярно атакує окремі об'єкти ісламістів, що становлять загрозу і порушують умови домовленості.
Так, 17 лютого ізраїльські військові атакували низку військових об'єктів у Лівані, де розташовувалися ракетні установки і зброя "Хезболли".
А на початку лютого Армія Ізраїлю вдарила по тонелю "Хезболли" між Сирією та Ліваном.
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