Армія Ізраїлю вдарила по контрабанді "Хезболли" на лівансько-сирійському кордоні

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по контрольно-пропускних пунктах на кордоні Лівану й Сирії. Через ці пункти угруповання "Хезболла" контрабандним шляхом переправляє зброю на ліванську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.

"ЦАХАЛ продовжує діяти, щоб усунути будь-яку загрозу Державі Ізраїль, і буде діяти, щоб запобігти будь-яким спробам терористичної організації "Хезболла" відновити свої сили", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ударів було завдано в ніч на четвер, 20 лютого. Ізраїльські військові назвали дії "Хезболли" грубим порушенням домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном.

Війна Ізраїлю з угрупованням "Хезболла"

З жовтня 2023 року ліванське ісламське угруповання "Хезболла" регулярно обстрілювало північні райони Ізраїлю на знак підтримки палестинського руху ХАМАС. Ізраїльська армія відповідала масованими обстрілами південних районів Лівану та столиці країни Бейруту.

У листопаді 2024 року Ізраїль та керівництво "Хезболли" уклали угоду про перемир'я. За її умовами, Ізраїль зобов'язався впродовж 60 днів вивести свої війська з території Лівану, а бойовики "Хезболли" - покинути південну частину Лівану.

Однак ЦАХАЛ регулярно атакує окремі об'єкти ісламістів, що становлять загрозу і порушують умови домовленості.

Так, 17 лютого ізраїльські військові атакували низку військових об'єктів у Лівані, де розташовувалися ракетні установки і зброя "Хезболли".

А на початку лютого Армія Ізраїлю вдарила по тонелю "Хезболли" між Сирією та Ліваном.

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