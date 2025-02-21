ua en ru
Пт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Армія Ізраїлю вдарила по контрабанді "Хезболли" на лівансько-сирійському кордоні

П'ятниця 21 лютого 2025 01:46
UA EN RU
Армія Ізраїлю вдарила по контрабанді "Хезболли" на лівансько-сирійському кордоні Фото: ізраїльські військові вдарили по маршрутах контрабанди "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по контрольно-пропускних пунктах на кордоні Лівану й Сирії. Через ці пункти угруповання "Хезболла" контрабандним шляхом переправляє зброю на ліванську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що ударів було завдано в ніч на четвер, 20 лютого. Ізраїльські військові назвали дії "Хезболли" грубим порушенням домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном.

"ЦАХАЛ продовжує діяти, щоб усунути будь-яку загрозу Державі Ізраїль, і буде діяти, щоб запобігти будь-яким спробам терористичної організації "Хезболла" відновити свої сили", - йдеться у повідомленні.

Війна Ізраїлю з угрупованням "Хезболла"

З жовтня 2023 року ліванське ісламське угруповання "Хезболла" регулярно обстрілювало північні райони Ізраїлю на знак підтримки палестинського руху ХАМАС. Ізраїльська армія відповідала масованими обстрілами південних районів Лівану та столиці країни Бейруту.

У листопаді 2024 року Ізраїль та керівництво "Хезболли" уклали угоду про перемир'я. За її умовами, Ізраїль зобов'язався впродовж 60 днів вивести свої війська з території Лівану, а бойовики "Хезболли" - покинути південну частину Лівану.

Однак ЦАХАЛ регулярно атакує окремі об'єкти ісламістів, що становлять загрозу і порушують умови домовленості.

Так, 17 лютого ізраїльські військові атакували низку військових об'єктів у Лівані, де розташовувалися ракетні установки і зброя "Хезболли".

А на початку лютого Армія Ізраїлю вдарила по тонелю "Хезболли" між Сирією та Ліваном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Хезболла
NEWS
Зеленський про зустріч з Келлогом: ми запропонували найшвидший шлях до угоди з США
Зеленський про зустріч з Келлогом: ми запропонували найшвидший шлях до угоди з США
DAILY
Директор музею Майдану Ігор Пошивайло: Небесна Сотня – це перші герої війни з Росією
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Директор музею Майдану Ігор Пошивайло: Небесна Сотня – це перші герої війни з Росією