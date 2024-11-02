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ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хезболлы", который отвечал за ракетные обстрелы Израиля

Суббота 02 ноября 2024 21:22
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ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хезболлы", который отвечал за ракетные обстрелы Израиля Фото: израильский военный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 2 ноября, ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хезболлы" Джафара Хадера Фаура. Он является ответственным за первые ракетные обстрелы Израиля 8 октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

В частности, истребитель ВВС Израиля в сотрудничестве с Северным командованием уничтожил Фаура в районе Джуайя на юге Ливана. По данным ЦАХАЛа, вместе с ним был уничтожен также еще один командир подразделения беспилотников.

Как сообщается, Фаур отвечал за запуск ракет и беспилотников по северной части Израиля с востока Ливана. Его подразделение первым открыло огонь по стране 8 октября 2023 года, отдав приказ начать конфликт вдоль северной границы израильского государства.

По словам военных, он также несет ответственность за ракетные обстрелы Голанских высот, в результате которых погибли израильские мирные жители. Кроме того, именно он отвечает за нападение на Мадждаль-Шамс, в результате которого погибли 12 детей, и недавний обстрел Метулы в четверг, в результате которого погибли 5 мирных жителей.

Напомним, вчера стало известно, что во время авиаудара Израиля по югу Газы был убит член политбюро ХАМАСа. Он отвечал за связи с другими группировками в анклаве. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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