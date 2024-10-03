ЦАХАЛ не позволит "Хезболле" остаться на юге Ливана, - начальник Генштаба Израиля

Об этом заявил начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Генерал отметил, что встретился с командирами и военнослужащими 98-й и 36-й дивизий, которые сражаются в Ливане, чтобы создать безопасные условия на севере страны. В таком случае жители северной части Израиля вернутся в свои дома.

Он подчеркнул, что для возвращения жителей северной части Израиля необходимо уничтожить инфраструктуру, которую "Хезболла" создала в южной части Ливана, чтобы совершать атаки на израильскую территорию.

"Мы полны решимости уничтожить эту инфраструктуру и убить всех, кто там находится. Мы не позволим "Хезболле" в будущем разместиться в этих местах", - добавил Халеви.

По его словам, мощные удары по "Хезболле" в Бейруте и других уголках Ливана будут продолжаться.

Генерал рассказал, что израильские войска в Ливане "уничтожают все больше и больше террористов".