ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЦАХАЛ завдав ударів по будинках дев'яти командирів ХАМАС

Новость на русском →
Сектор Газа, Понеділок 17 травня 2021 06:43
ЦАХАЛ завдав ударів по будинках дев'яти командирів ХАМАС Фото: Ізраїль атакував командирів угруповання ХАМАС (twitter com TamerMisshal)
Автор: Артур Родивилов

Протягом останніх кількох годин ЦАХАЛ завдав удару по будинках дев'яти командирів ХАМАС по всьому Сектору Газа. Атаковані будинки використовувалися як терористична інфраструктура.

Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.

У будинках були виявлені склади зброї.

Серед атакованих будинків були будинки командира бригади Бейт-Хануна, командира роти Бейт-Хаонуна, командира бригади Аль-Шаті.

Армія додає, що нападу піддався також будинок в Шеджаї, використовуваний військовою розвідкою ХАМАС.

Нагадаємо, в ООН висловили стурбованість з приводу удару ЦАХАЛ по вежі "Аль-Джала", де розміщувалися редакції ЗМІ. Генсек ООН нагадав усім сторонам конфлікту, що подібні удари порушують міжнародне право.

Додамо, ЦАХАЛ також знищив кілька будинків високопоставлених бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сектор Газа Ізраїль
NEWS
Постраждалих при обваленні трибуни синагоги в Ізраїлі вже понад 160
Постраждалих при обваленні трибуни синагоги в Ізраїлі вже понад 160
DAILY
Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів