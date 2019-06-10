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У Лівії в результаті боїв загинуло понад 650 осіб

Новини » Суспільство    10.06.2019 - 07:03
У Лівії в результаті боїв загинуло понад 650 осіб
Фото: Тріполі (з відкритих джерел)

Бої за Тріполі почалися з 4 квітня

У Лівії з початку бойових дій в околицях столиці Тріполі з 4 квітня загинули 653 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Twitter.

Наголошується, що серед загиблих - 41 цивільний. Також за цей час отримали поранення понад 3,5 тис. людей, серед яких 126 цивільних.

"В результаті триваючого конфлікту в столиці Лівії загинуло 653 людини, в тому числі 41 із мирного населення і 3547 поранених, у тому числі 126 цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що минулого тижня в результаті боїв постраждали три медпрацівника.

Нагадаємо, 5 травня командувач самопроголошеної Лівійської національної армії генерал Халіфа Хафтар закликав лояльні йому війська активізувати бої за Тріполі, назвавши настає Рамадан місяцем священної війни. Генерал заявив, що Лівійська національна армія повинна переслідувати і знищити сили противника.

Зазначимо, зараз у Лівії діють два уряди: визнаний міжнародним співтовариством Уряд національної згоди (ПНР) прем'єр-міністра Фаїза Сараджа в Тріполі і тимчасовий кабінет міністрів Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, діючий на сході країни спільно з обраним парламентом і підтримуваний Лівійської національної армії (ЛНА).

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